Представлен доступный смартфон Blackview A90

Компания Blackview пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью A90, которая оценена в 200 долларов, но первые покупатели смогут приобрести новинку на AliExpress за 114 долларов. Смартфон характеризуется 6,3-дюймовым экраном с разрешением HD+ и соотношением сторон 19,5:9, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P60, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, слотом для карты microSD, предустановленной ОС Android 11 с оболочкой Doke OS 2.0, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 12 Мп (датчик изображения SonyIMX363), фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4280 мАч, боковым дактилоскопом, модулем NFC и 3,5-мм разъемом для наушников.