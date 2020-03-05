Представлен доступный смартфон Realme 6 с экраном 90 Гц

2020-03-05, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Realme 6 ; [58]
Компания Realme представила смартфон Realme 6, который стал самой доступной моделью на рынке с 90-герцевым дисплеем. Его цена составляет всего 175 долларов. Итак, новинку оснастили 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, производительной платформой MediaTek Helio G90T, от 4 до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, от 64 до 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, квадрокамерой с главным датчиком Samsung GW1 разрешением 64 Мп и 8 Мп сверхширокоугольным модулем, фронтальной камерой на 16 Мп, 3,5- мм разъемом и предустановленной Android 10 с оболочкой Realme UI.


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