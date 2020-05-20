Представлен доступный смартфон со стилусом LG Stylo 6

Компания LG представила в США смартфон LG Stylo 6, который действительно оказался доступной альтернативой дорогущим Samsung Galaxy Note для тех, кто не хочет спускать на устройство со стилусом целое состояние. Рекомендованная цена новинки на американском рынке составила 220 долларов, но Boost Mobile продает Stylo 6 и вовсе за 179 долларов.

За эти деньги пользователь получит смартфон с 6,8-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и поддержкой стилуса, который входит в комплект поставки, 13 Мп фронтальной камерой в каплевидном вырезе, тройной основной камерой с главным модулем на 13 Мп, сверхширокоугольным на 5 Мп и датчиком глубины сцены разрешением 5 Мп, процессором Helio P35, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и специальной кнопкой для голосового помощника Google Assistant.