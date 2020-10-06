Представлен эффектный кулер SilentiumPC Fera 3 EVO ARGB

Компания SilentiumPC пополнила ассортимент кулеров башенного типа моделью Fera 3 EVO ARGB, предназначенной для работы с чипами AMD и Intel с TDP не выше 180 Вт. Новинка характеризуется размерами 146:123:78 мм, радиатором с проходящими через него четырьмя тепловыми трубками, прижимной пластиной в роли вспомогательного радиатора, 120-мм вентилятором с управлением методом ШИМ со скоростью вращения от 250 до 1600 оборотов в минуту. Также отметим многоцветную адресуемую подсветку на вентиляторе и закрывающем верхнюю часть радиатора кожухе. Охладитель поддерживает работу с чипами AMD AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 и процессорами Intel LGA 1200/1151/1150/1155/1156/2066/2011-3/2011/1366/775. Цена и дата начала продаж кулера будут объявлены позже.

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