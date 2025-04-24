Представлен фитнес-браслет HONOR Band 10

Компания HONOR пополнила ассортимент умных браслетов моделью Band 10, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 32 и 38 долларов за обычную версию и вариант с NFC. Новинку оснастили 1,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 402:256 точек, кадровой частотой 60 Гц и функцией Always-On Display, датчиком для измерения частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, отслеживанием качества сна и уровня стресса, модуль на базе ИИ для глубокого анализа работы сердечно-сосудистой системы, 96 режимами тренировок с 11 профессиональными видами спорта, автономностью до 10 дней в обычном режиме и до 14 дней в режиме энергосбережения, а также синей, зеленой, черной и серебристой расцветками корпуса.

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