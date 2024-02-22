Представлен фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit3

Компания Samsung пополнила ассортимент фитнес-трекеров моделью Galaxy Fit3, которая появится в российской продаже уже завтра, 23 февраля, по цене в 6500 рублей. Новинку оснастили алюминиевым корпусом толщиной 9,9 мм и массой 36,8 грамма, 1,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 402:256 пикселей (плотность 298 ppi), 100 циферблатами, функциями измерения частоты сердечных сокращений, мониторингом качества сна, обнаруживания храпа и отслеживанием уровня стресса, датчиком падения с последующим оповещением экстренных контактов, водонепроницаемостью (5 ATM) ,защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и временем автономной работы до 13 дней.