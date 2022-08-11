Представлен флагман Moto X30 Pro с 200-Мп камерой

Компания Motorola представила смартфон Moto X30 Pro, который оценен в 520 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 590 долларов за 12/256 ГБ и 640 долларов за 12/512 ГБ памяти.

Новинку оснастили тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (сенсор Samsung HP1 оптического формата 1/1,22 дюйма и оптическая стабилизация), 50-Мп (сверхширик на датчике Samsung S5KJN1) и 12 Мп (2-кратный оптический зум), селфи-камерой на 60 Мп, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, системой охлаждения площадью 19 400 мм2, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, изогнутым 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, батареей на 4610 мАч, поддержкой 125-Вт быстрой зарядки, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, толщиной 8,39 мм и массой 197 г.