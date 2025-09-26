Представлен флагманский RGB-Mini LED телевизор Hisense E8S Pro

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров флагманской моделью E8S Pro, которая получила матрицу RGB-Mini LED с разрешением 4K. Новинка также характеризуется 9360 участками регулировки яркости и цвета. Новинка характеризуется кадровой частотой 170 Гц или 330 Гц в разгоне, чипом Xinxin AI H7 для оптимизации цвета и яркости, режимом SUPER Movie Mode для трансляции 4K-контента с домашнего NAS со скоростью до 160 Мбит/с, а также акустической системой Devialet формата 4.2.2 с резонатором объёмом 7,6 литра и максимальной мощностью 270 Вт. Остальные подробности и цена телевизора будут объявлены ближе к началу продаж 14 октября.