Представлен флагманский монитор Samsung Odyssey Neo G9

Компания Samsung Electronics пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Odyssey Neo G9, которая может похвастаться 49-дюймовой панелью Quantum Mini LED с технологиями Quantum Matrix и Quantum HDR 2000. Новинка характеризуется 2048 зонами локального затемнения, пиковой яркостью 2000 кд/м2, контрастностью 1 000 000:1, соотношением сторон 32:9, разрешением Dual Quad High-Definition (5120:1440 пикселей), кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 1 мс, изгибом радиусом 1000 мм, сертификацией TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, поддержкой адаптивной синхронизации при подключении через разъем DP1.4 и в режиме HDMI2.1 VRR через HDMI 2.1 с поддержкой NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, а также подсветкой с 52 цветами и пятью вариантами световых эффектов. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Samsung Odyssey Neo G9
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