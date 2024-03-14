Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 11 Ultra

Компания ASUS пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Zenfone 11 Ultra, которая оценена в 1000 и 1100 евро за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. В США аппарат доступен только в версии с 12/256 ГБ памяти за 900 долларов.

Новинку оснастили 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой LTPO 1–120 Гц и максимальной частотой 144 Гц, яркостью до 2500 нит и стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX890 с 6-осевой стабилизацией), 13 Мп (сверхширик) и 32 Мп (3-кратный оптический зум и OIS), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, двумя стереодинамиками, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 65-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок соответственно, предустановленной ОС Android 14 и корпусом с толщиной 8,9 мм.