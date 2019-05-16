Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 6 с поворотной камерой

Компания ASUS представила флагманский смартфон Zenfone 6, главной особенностью которого стала поворотная двойная камера, выполняющая роль как основной, так и фронтальной камеры. Новинка оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и максимальной яркостью 600 кд/кв.м, занимающим 92% площади передней панели, топовым процессором Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,8 ГГц, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной камерой с главным датчиком Sony IMX586 на 48 Мп и вспомогательным 13 Мп модулем со сверхширокоугольной оптикой, а также аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт и обратной зарядкой на 10 Вт. В России смартфон оценен в 39 990 рублей за версию с 6/64 ГБ памяти, 42 990 рублей з 6/128 ГБ и 49 990 рублей за топовый вариант на 8/256 ГБ.