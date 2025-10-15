Представлен флагманский смартфон HONOR Magic 8

Компания HONOR объявила о выпуске базового флагманского смартфона Magic 8, который обойдется в Китае в эквивалент 630, 675, 700 и 770 долларов за конфигурации с 12/256, 12/512, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Новинка получила топовую 3-нанометровую платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm, ОЗУ LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, 6,58-дюймовый OLED-экран с разрешением 1256:2760 точек, кадровой частотой 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости на частоте 4320 Гц, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом), селфи-камеру разрешением 50 Мп, аккумулятор на 7000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 80 Вт соответственно, корпус толщиной 7,95 мм, акустику HONOR AI Surround с двумя динамиками и микрофонами, а также порт USB Type-C (DP1.2 и OTG).