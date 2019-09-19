Представлен флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro

Компания Huawei представила флагманский смартфон Mate 30 Pro, характеристики которого позволяют назвать его самой технологичной моделью на рынке. Судите сами, новинку оснастили 6,53-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1176 пикселей, загибающимся на угол 88°, топовым чипсетом Kirin 990, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флэш-памяти, защитой от пыли и влаги в согласно степени IP68, 21 антенной, включая 14 5G-антенн, чувствительными к нажатию боковыми гранями, а также аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки на 40 Вт и беспроводной зарядки на 27 Вт.

Главной особенностью устройства является его камера. Здесь используется три датчика разрешением 40, 40, 8 Мп и времяпролетная камера (ToF). Главный модуль может похвастаться оптикой с апертурой F/1,6, поддержкой оптической стабилизации изображения. Также отметим сверхширокоугольный модуль и телефото-модуль с оптической стабилизацией, 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом. Камера записывает видео с частотой 7680 к/с в разрешении 720р и с частотой 960 к/с в разрешении 1080р. Фронтальная камера характеризуется 32-Мп модулем с диафрагмой F/2,0 и трехмерным сканированием лиц.