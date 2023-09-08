Представлен флагманский смартфон Huawei Mate 60 Pro+

Компания Huawei пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Mate 60 Pro+, которая внешне не отличается от ранее выпущенного Mate 60 Pro. Новинку оснастили 6,82-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2720:1260 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 88 Вт, фирменной однокристальной системой Kirin 9000s, корпусом с габаритами 164:79:8,1 мм и массой 225 граммов, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (оптическая стабилизация изображения и оптика с переменной диафрагмой), 40 Мп (сверхширик) и 48 Мп (перископный модуль с OIS), защитой от воды в соответствии со степенью IP68, поддержкой сотовых сетей пятого поколения и спутниковой связи. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.