Представлен флагманский смартфон IQOO 7

Компания Vivo представила флагманский смартфон IQOO 7, одной из особенностей которого стала топовая платформа Snapdragon 888. Новинку оснастили поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт (соответствующий адаптер питания в комплекте), батареей ёмкостью 4000 мАч, 8/12 ГБ оперативной (LPDDR5-6400 МГц) и 128/256 ГБ флеш-памяти, системой охлаждения с крупной испарительной камерой, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX598 и оптическая стабилизация) 13 Мп (50 мм) и 13 Мп (сверхширокоугольный модуль), стереодинамиками, модемом 5G и поддержкой Wi-Fi 6, 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 800 кд/кв.м и частотой сенсорного слоя 300 Гц. Старт продаж смартфона намечен на 15 января по цене в 585 и 650 долларов, соответственно.

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