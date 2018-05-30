Представлен флагманский смартфон LG V35 ThinQ

Компания LG Electronics наконец-то представила смартфон LG V35 ThinQ, который получил обновленное железо и функции искусственного интеллекта ThinQ, как у LG V30S ThinQ, вышедшего этой весной. Новинка получила 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Quad HD+ (1440:2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, двойную основную камеру на 16 Мп как у LG G7ThinQ, 8 Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3300 мАч с быстрой и беспроводной зарядкой, поддержку LTE-A, Wi-Fi (802.11 a, b, g, n, ac), Bluetooth 5.0, NFC и FM-радио, порт USB Type-C, Hi-Fi-чип Quad DAC (четверной ЦАП, цифро-аналоговый преобразователь), защиту от воды и пыли на уровне IP68 и прочности по стандарту MIL-STD 810G, а также предустановленную Android 8.1 Oreo. Продажи смартфона стартуют в июне.