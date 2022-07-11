Представлен флагманский смартфон Nubia Red Magic 7S

Производитель смартфонов Nubia представила новейшую игровую модель Red Magic 7S Dark Knight и Deuterium Front Transparent. Red Magic 7S Dark Knight доступен по цене 595 долларов в версии 8/128 ГБ. Deuterium Front Transparent стоит 730 долларов за 12/256 ГБ и 820 долларов за версию на 16/512 ГБ.

Смартфон оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400 x 1080 пикселей с поддержкой частоты обновления до 165 Гц и частотой дискретизации касаний 720 Гц. Экран имеет соотношение сторон 20:9, покрывает 100% цветовую гамму DCI-P3 и имеет встроенный считыватель отпечатков пальцев, который поддерживает мониторинг сердечного ритма. Red Magic 7S получил зарядное устройство на основе нитрида галлия мощностью 165 Вт.

Новинка имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Полностью зарядить устройство можно за 17 минут. Основан смартфон на платформе Snapdragon 8+. В Red Magic 7S используется система охлаждения ICE magic со встроенными высокоскоростными центробежными вентиляторами со скоростью вращения до 20 000 об/мин, а также слой графена для эффективного охлаждения.
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