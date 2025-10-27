Представлен флагманский смартфон OnePlus 15

Компания OnePlus пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью OnePlus 15, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 560 долларов за базовую версию с 12/256 ГБ памяти.

Новинку оснастили 6,78-дюймовым экраном с разрешением 2772:1272 точек, кадровой частотой 165 Гц, рамками толщиной 1,15 мм и сертификацией защиты зрения TÜV Rheinland Intelligent Eye Protection 5.0 Gold Label, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, встроенной памятью UFS 4.1, системой охлаждения Glacier Cooling System, сетевым игровым чипом G2, тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 116°) и 50 Мп (перископ с 3,5-кратным оптическим приближением), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, аккумулятором ёмкостью 7300 мАч, а также поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.