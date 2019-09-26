Представлен флагманский смартфон OnePlus 7T

Компания OnePlus представила флагманский смартфон OnePlus 7T, который получил немало отличий от OnePlus 7. Во-первых, изменился дизайн камеры – теперь она расположена в круглом блоке. Всего модулей три: основной разрешением 48 Мп, сверхширокоугольный и телефото-модуль с двукратным зумом. Во-вторых, изменилось соотношение сторон экрана – 20:9 вместо 19,5:9. Теперь дисплей поддерживает кадровую частоту 90 Гц, как в OnePlus 7 Pro. Также отмечается пиковая яркостью 1000 кд/м2 и поддержка HDR10+. Из других характеристик стоит отметить процессор Snapdragon 855 Plus, стереодинамики и новый вибромотор Haptic Motor.