Представлен флагманский смартфон OnePlus 7T

2019-09-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OnePlus 7T; [43]
Компания OnePlus представила флагманский смартфон OnePlus 7T, который получил немало отличий от OnePlus 7. Во-первых, изменился дизайн камеры – теперь она расположена в круглом блоке. Всего модулей три: основной разрешением 48 Мп, сверхширокоугольный и телефото-модуль с двукратным зумом. Во-вторых, изменилось соотношение сторон экрана – 20:9 вместо 19,5:9. Теперь дисплей поддерживает кадровую частоту 90 Гц, как в OnePlus 7 Pro. Также отмечается пиковая яркостью 1000 кд/м2 и поддержка HDR10+. Из других характеристик стоит отметить процессор Snapdragon 855 Plus, стереодинамики и новый вибромотор Haptic Motor.


Комментарии и отзывы OnePlus 7T
Huawei за минуту распродала 100 тысяч Ma...
Huawei за минуту распродала 100 тысяч MaСегодня компания Huawei представила топовые смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro у себя на родине в Китае и ср...
Huawei Mate 30 Pro возглавил рейтинг кам...
Huawei Mate 30 Pro возглавил рейтинг камКак и ожидалось, сегодня специалисты из DxOMark выложили обзор камеры смартфона Huawei Mate 30 Pro, котор...
Обзор Cat Quest II. Очень атмосферно...
Обзор Cat Quest II. Очень атмосферноДля фанатов качественных ролевых игр вышло продолжение шикарного проекта про котов — очень интересная ист...
Обзор HP PAVILION 15-cw1009ur. Мультимед...
Обзор HP PAVILION 15-cw1009ur. МультимедСегодня мы детально рассмотрим ноутбук HP PAVILION 15-cw1009ur, получивший высокопроизводительный мобильн...
Предварительный обзор Raijintek Eris Evo...
Предварительный обзор Raijintek Eris EvoОфициально представлен новый крутой компьютерный корпус, который выглядит очень стильно и современно, у н...
Asus выпустила ноутбук с двумя экранами ...
Asus выпустила ноутбук с двумя экранами 24 сентября в Москве прошла презентация Asus, где был представлен первый в мире ноутбук ZenBook Pro Duo (...
Европейская версия Honor 9X Pro будет от...
Европейская версия Honor 9X Pro будет отСмартфон Honor 9X Pro продается на родном китайском рынке еще с прошлого месяца, а вот международный рели...
Бюджетный смартфон Honor Play 3 получил ...
Бюджетный смартфон Honor Play 3 получил Бренд Honor представил новую версию доступного смартфона Honor Play 3, который был представлен в начале э...


Обзор HP PAVILION 15-cw1009ur. Мультимедийный ноутбук с AMD Ryzen 7 3700UОбзор HP PAVILION 15-cw1009ur. Мультимедийный ноутбук с AMD Ryzen 7 3700U
Обзор ACV GX9200. Двухканальный сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор ACV GX9200. Двухканальный сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Creative Muvo Play. Портативная колонка с защитой IPX7 и Bluetooth 5.0Обзор Creative Muvo Play. Портативная колонка с защитой IPX7 и Bluetooth 5.0
Обзор iBOX Combo GTS. Комбо-устройство 2 в 1: регистратор + GPS информерОбзор iBOX Combo GTS. Комбо-устройство 2 в 1: регистратор + GPS информер
Обзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-RU). Мультимедийная клавиатураОбзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-RU). Мультимедийная клавиатура
Обзор Cat Quest II. Очень атмосферно...
Обзор Cat Quest II. Очень атмосферноДля фанатов качественных ролевых игр вышло продолжение шикарного проекта про котов — очень интересная ист...
Предварительный обзор Raijintek Eris Evo...
Предварительный обзор Raijintek Eris EvoОфициально представлен новый крутой компьютерный корпус, который выглядит очень стильно и современно, у н...
Asus выпустила ноутбук с двумя экранами ...
Asus выпустила ноутбук с двумя экранами 24 сентября в Москве прошла презентация Asus, где был представлен первый в мире ноутбук ZenBook Pro Duo (...
Обзор MINImax Tinyverse. Необычная страт...
Обзор MINImax Tinyverse. Необычная стратСегодня мы поговорим о достаточно необычном проекте, который создан специально для фанатов мультиплеера. ...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi 8A. Д...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi 8A. ДКомпания Xiaomi какое-то время назад представила свой субаренд Redmi и начала под ним продавать свои дост...
Обзор Rise of Legions. Шикарная MOBA...
Обзор Rise of Legions. Шикарная MOBAДалеко не каждая игра со значком «Бесплатно» может похвастаться более-менее достойной реализацией и возмо...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5G...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5GСегодня компания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G, который является новым флагма...
Обзор The Bradwell Conspiracy. Удивитель...
Обзор The Bradwell Conspiracy. УдивительПришло время поговорить об игре The Bradwell Conspiracy, которая нарисована стильно, сделана старожилами ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook Сегодня мы поговорим о достаточно странном ноутбуке, который стоит весьма адекватных денег, но при этом н...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0Пользователи привыкли к тому, что на современном рынке умных часов всего несколько брендов, которые могут...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. Шика...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. ШикаВ последнее время производители из Китая стали все чаще и чаще выпускать свои устройства с прицелом на по...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI Ea...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI EaОтечественная компания ELARI уже несколько лет покоряет рынок электроники. Их беспроводные наушники NanoP...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor