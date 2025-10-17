Представлен флагманский смартфон Red Magic 11 Pro

Компания Red Magic объявила о выходе игрового смартфона Red Magic 11 Pro, который основан на топовой однокристальной системе Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. Новинку также оснастили системой охлаждения с вентилятором Yufeng 4.0 со скоростью вращения до 24 000 об/мин, оперативной памятью LPDDR5T и флеш-памятью UFS 4.1 PRO, фирменным игровым чипом Red Core R4, 6,85-дюймовым экраном с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, 50-Мп сдвоенной основной камерой с оптической стабилизацией, подэкранной фронтальной камерой, батареей ёмкостью 8000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки с технологией байпасной зарядки.

Модель Red Magic 11 Pro+ отличается аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, 120-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядками, а также жидкостной системой охлаждения, как в серверных ИИ-решениях. Смартфоны оценены в эквивалент 700 и 800 долларов за базовые конфигурации с 12/256 ГБ памяти.

