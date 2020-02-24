Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 II

Компания Sony пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xperia 1 II, которая получила поддержку сетей 5G и 3,5-мм разъем для наушников. Новинку оснастили 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-экраном CinemaWide с соотношением сторон 21:9, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой, фронтальными стереодинамиками, защитой от воды по стандарту IP65/68, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6, операционной системой Android 10, габаритами 166:72:7,9 мм и массой 181 г.

Аппарат также получил квадрокамеру с главным 12 Мп модулем с серийной съёмкой до 20 кадров в секунду, отслеживанием глаз животных и оптикой Zeiss, камерой 3D iToF, 12-Мп телефото-модулем и сверхширокоугольным модулем с датчиком разрешением 12 Мп и оптикой с фокусным расстоянием 16 мм. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.