Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 III

Компания Sony пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xperia 1 III, которая станет доступна для предзаказа по цене в 100 тысяч рублей. Новинка характеризуется топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с 12-Мп датчиками Exmor RS, оптикой ZEISS и сенсором 3D iToF, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9, разрешением 4К, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR, 3,5-мм разъемом для наушников, возможностью воспроизведения звука в формате 360 Reality Audio посредством встроенных стереодинамиков, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт и поддержкой геймпада DualSense от PlayStation 5.

Комментарии и отзывы Sony Xperia 1 III
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