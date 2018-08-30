Представлен флагманский смартфон Sony Xperia XZ3

Как и ожидалось, сегодня компания Sony официально представила флагманский смартфон Xperia XZ3, слухи о котором ходили в последние недели. Итак, новинку оснастили 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1440 пикселей, занимающим 80% площади передней панели и поддерживающим расширенный динамический диапазон, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 19 Мп основной и 13 Мп фронтальной камерами, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, сканером отпечатков пальцев, поддержкой функции Always-On Display, чувствительной к нажатию кромкой, слотами для двух SIM-карт, LTE, Wi-Fi (802.11 ac) и Bluetooth 5.0, разъемом USB Type-C, стереодинамики, аккумулятором на 3330 мАч с возможностью беспроводной зарядки, а также ОС Android 9.0 Pie. Американские продажи стартуют 24 сентября по цене 900 долларов. В России флагман выйдет в октябре 2018 года, а вот цена пока не сообщается.