Представлен геймерские ноутбки MSI Alpha и Delta

Компания MSI пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделями Delta 15, Alpha 15 и Alpha 17, которые основаны на аппаратной платформе AMD. Модели Alpha оснастили 15,6 и 17,3-дюймовыми экранами с разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Гц, 8-ядерным чипом AMD Ryzen 7 5800H, системой охлаждения Cooler Boost 5, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, двумя NVMe-накопителями, графикой Radeon RX 6600М с 8 ГБ видеопамяти, гигабитным разъёмом LAN, модулем Intel AX200 с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, интерфейсами USB 3.2 Type-C, USB 3.2 Type-A и USB 2.0, а также RGB-клавиатурой с цифровым блоком.

Модель Delta 15 отличается дисплеем с частотой обновления 240 Гц, 8-ядерным процессором Ryzen 9 5900HX, видеокартой Radeon RX 6700M с 10 ГБ видеопамяти, а также поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Цена и дата начала продаж ноутбуков пока не раскрываются.