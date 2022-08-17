Представлен геймерский монитор AOC Agon AG254FZ2/11

Компания AOC представила геймерский монитор Agon AG254FZ2/11, который получил 24,5-дюймовую Fast IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 80 000 000:1, углами обзора до 178 градусов по горизонтали и вертикали, кадровой частотой 280 Гц, временем отклика MPRT 0,5 мс (1 мс GtG), поддержкой адаптивной синхронизации, 95%, 111% и 87% охватом цветовых палитр NTSC, sRGB и DCI-P3 соответственно, 5-Вт стереофоническими динамиками, двумя разъемами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, регулируемой подставкой с возможностью портретной ориентации и креплением VESA для установки на стену. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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