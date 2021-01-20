Представлен геймерский монитор Acer XV270Pbmiiprfx

Компания Acer пополнила ассортимент мониторов моделью XV270Pbmiiprfx (XV0) которая ориентирована на использование в составе игровой системы. Новинку оснастили 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика в 0,5 мс, кадровой частотой 165 Гц, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного игрового процесса, 98% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой HDR10, стереофоническими динамиками мощностью по 2 Вт, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2, системами BlueLightShield и Flicker-less для заботы о глазах пользователя, а также возможностью поменять ориентацию экрана с альбомной на портретную.