Представлен геймерский монитор MSI G271CQR E2

Компания MSI представила геймерский монитор G271CQR E2, который получил 27-дюймовую VA-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1000R, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, инструментом Night Vision для лучшего отображения темных участков, технологией Less Blue Light Pro для заботы о глазах пользователя, многоцветной подсветкой RGB, двумя разъемами HDMI 2.0b, одним интерфейсом DP 1.2a, креплением VESA для установки на стену, 3,5-мм гнездом для наушников и подставкой с возможностью регулировки углов наклона, поворота и высоты до 9 см.