Представлен геймерский монитор MSI G274QPF-QD

Компания MSI представила игровой монитор G274QPF-QD, который получил 27-дюймовую Rapid IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется временем отклика GtG в 1 мс, кадровой частотой 170 Гц, технологией квантовых точек для улучшения цветопередачи, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 80% охватом REC.2020, яркостью 400 кд/м2, сертификацией VESA DisplayHDR 400, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и Night Vision, двумя разъемами HDMI 2.0b и одним DisplayPort 1.4, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм гнездом для наушников и регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Представлен профессиональный монитор ViewSonic ColorPro VP27…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ViewSonic ColorPro VP2786-4K,…
Представлен ультракороткофокусный 4K-проектор Epson EpiqVisi…
Компания Epson пополнила ассортимент ультракороткофокусных проекторов моделью EpiqVision EH-LS800, котора…
Представлен 170-Гц монитор MSI G271C E2 …
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G271C E2, которая получила 27-дюймовую во…
Представлен монитор ASUS VZ247HEG1R Eye Care …
Компания ASUS представила монитор Eye Care VZ247HEG1R, который получил 23,8-дюймовую VA-панель с разрешен…
Представлен моноблок Gateway All-in-One с ОС Windows 11…
Популярный бренд Gateway представил на рынке новый моноблок Gateway All-in-One. Его цена начинается от 39…
Обзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитор…
Чаще всего игровые мониторы с поддержкой высокой частоты обновления идут с VA-матрицей, но при большой ди…
BenQ анонсировала новые игровые мониторы линейки Mobiuz…
На выставке Gamescom 2022, компания BenQ показала три новых игровых монитора линейки Mobiuz. Это Mobiuz E…
Представлен игровой монитор Porsche Design AOC Agon Pro PD27…
AOC и Porsche Design разработали новейший игровой монитор линейки Agon Pro с частотой до 170 Гц. …
Обзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контентаОбзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контента
Обзор AOC CU34G2X/BK. Игровой 34-дюймовый мониторОбзор AOC CU34G2X/BK. Игровой 34-дюймовый монитор
Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 ГцОбзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 Гц
Обзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 ГцОбзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 Гц
Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проекторОбзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor