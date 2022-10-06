Представлен геймерский монитор MSI G274QPF-QD

Компания MSI представила игровой монитор G274QPF-QD, который получил 27-дюймовую Rapid IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется временем отклика GtG в 1 мс, кадровой частотой 170 Гц, технологией квантовых точек для улучшения цветопередачи, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 80% охватом REC.2020, яркостью 400 кд/м2, сертификацией VESA DisplayHDR 400, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и Night Vision, двумя разъемами HDMI 2.0b и одним DisplayPort 1.4, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм гнездом для наушников и регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.