Представлен геймерский смартфон Nubia Red Magic 7S

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Nubia Red Magic 7S, которая выйдет в расцветках Dark Knight и Deuterium Front Transparent. Новинка характеризуется 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой до 165 Гц, частотой дискретизации касания 720 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и дактилоскопом с возможностью отслеживания сердечного ритма, комплектным адаптером питания на нитриде галлия мощностью 165 Вт, двухэлементным аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой 120-Вт зарядки, платформой Snapdragon 8+, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS3.1, активной системой охлаждения, двумя кнопками на боковой грани, тремя микрофонами и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6. Версия Dark Knight с 8/128 ГБ памяти оценена в 595 долларов, а вариант с прозрачной задней крышкой в 730 и 820 долларов за 12/256 ГБ и 16/512 ГБ памяти соответственно.