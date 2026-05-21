Представлен геймерский смартфон iQOO 15T

Смартфон iQOO 15T стал первым устройством T-серии в линейке бренда — новинка получила другой процессор по сравнению с обычными iQOO 15 и 15 Ultra, что, видимо, позволило немного снизить цену. Суть в том, что вместо Snapdragon 8 Elite Gen 5 здесь используется MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition. Это специальная версия стандартного Dimensity 9500 с улучшенной стабильностью частоты кадров в мобильных играх, чего удалось добиться благодаря фирменному игровому процессору iQOO Q3. Более того, смартфон доступен в конфигурациях до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ накопителя UFS 4.1. Ещё здесь установлен 6,82-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. Панель поддерживает локальную яркость до 4500 нит, а также получила встроенную фронтальную камеру на 16 Мп и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Хотя iQOO 15T ориентирован в первую очередь на мобильный гейминг, смартфон также стал первым устройством бренда с основной камерой на 200 Мп. Используется сенсор формата 1/1.56 дюйма с диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией изображения. Дополняет систему 50-мегапиксельная ультраширокоугольная камера. Ещё одной ключевой особенностью стал кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 8000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 100 Вт. Беспроводную зарядку смартфон не получил, зато устройство защищено по стандартам IP68 и IP69. При этом работает iQOO 15T под управлением OriginOS 6 на базе Android 16.
