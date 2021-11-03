Представлен гибридный ноутбук ASUS Vivobook 13 Slate OLED

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Vivobook 13 Slate OLED, который получил отсоединяемую клавиатуру. Новинка характеризуется 13,3-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 16:9, разрешением Full HD, пиковой яркостью 550 кд/м2, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой Dolby Vision и сертификацией DisplayHDR True Black 500, 4-дерным чипом Intel Pentium Silver N6000 с тактовой частотой от 1,1 до 3,3 ГГц и графикой Intel UHD Graphics, 4 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ памяти eMMC или NVMe-накопителем PCIe 3.0 x4 на 128 или 256 ГБ, поддержкой Wi-Fi 6 (802.11 ax) и Bluetooth 5.2, цифровым стилусом ASUS Pen 2.0 с частотой опроса 266 Гц, распознаванием 4096 уровней давления и силы нажатия от 5 до 350 граммов, интерфейсом USB Type-C, двумя USB 3.2 Gen2 Type-C, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карт памяти microSD, четырьмя широкодиапазонными динамиками с поддержкой Dolby Atmos, аккумулятором ёмкость 50 Втч, 5-Мп селфи-камерой, 13-Мп тыльной камерой и предустановленной ОС Windows 11.

Комментарии и отзывы ASUS Vivobook 13 Slate OLED
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