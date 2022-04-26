Представлен гибридный ноутбук Dell Latitude 9330

Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Latitude 9330, которая основана на чипах Intel Alder Lake вплоть до Core i7 и Core vPro с поддержкой продвинутых функций безопасности.

Новинку оснастили 13,3-дюймовым раскрывающимся на 360 градусов сенсорным экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560:1600 точек, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6, поддержкой электронного пера, яркостью до 500 кд/м2 и 100% охватом цветовой палитры sRGB, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5, NVMe-накопителем до 1 ТБ, дополнительным носителем на 256 ГБ с самошифрованием для защиты данных, дактилоскопическим сенсором, криптографическим модулем TPM 2.0, ОС Windows 11, поддержкой Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, модемом Qualcomm Snapdragon X20 (LTE-A), ИК веб-камерой с разрешением Full HD, четырьмя динамиками, четырьмя микрофонами, двумя интерфейсами Thunderbolt 4.0 (Type-C), одним USB 3.2 Gen 2 Type-C, сенсорной панелью под клавиатурой, аккумулятором ёмкостью 50 Втч и зарядкой мощностью от 65 до 90 Вт. Продажи ноутбука стартуют в июне, но цены пока не раскрываются.