Представлен гибридный ноутбук HP EliteBook x360 830 G7

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью EliteBook x360 830 G7, которая появится в продаже в июле по цене в 1420 долларов. Новинку оснастили 13,3-дюймовой панелью с разрешением 1920:1080 пикселей с поддержкой сенсорного ввода, вращаемой на 360 градусов крышкой, процессорами Intel Comet Lake вплоть до шестиядерного Core i7 с поддержкой технологии vPro, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем PCIe NVMe, модулями Wi-Fi 6, Bluetooth 5 и 4G/LTE, корпусом толщиной 17,9 мм и массой 1,3 кг. В качестве операционной системы здесь используется Windows 10 Pro.