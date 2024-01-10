Представлен гибридный ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid

Компания Lenovo пополнила ассортимент гибридных ноутбуков необычным устройством ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, которое может похвастаться двумя процессорами и двумя операционными системами. Новинку оснастили процессором Intel Core Ultra 7, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, батареей ёмкостью 75 Втч и предустановленной операционной системой Windows. Но это только одна часть устройства.

Вторая используется в режиме планшета. Она оснащается ОС Android, платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти и аккумулятором на 38 Втч. Также в оснащение гибрида входит 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2,8K. К сожалению, два устройства не могут взаимодействовать друг с другом. Работая на ноутбуке в документе Word, вы не сможете продолжить работу, просто отсоединив экран. ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid появится в продаже во втором квартале по цене в 2000 долларов.