Представлен гибридный ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid

Вторая используется в режиме планшета. Она оснащается ОС Android, платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти и аккумулятором на 38 Втч. Также в оснащение гибрида входит 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2,8K. К сожалению, два устройства не могут взаимодействовать друг с другом. Работая на ноутбуке в документе Word, вы не сможете продолжить работу, просто отсоединив экран. ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid появится в продаже во втором квартале по цене в 2000 долларов.