Представлен хромбук ASUS Chromebook CX34 Flip

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Chromebook CX34 Flip, которая, как можно догадаться из названия, работает под управлением Chrome OS. Новинку оснастили 14-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 точек, соотношением сторон 16:10, крышкой с разворотом на 360 градусов и поддержкой стилуса, для которого предусмотрен слот хранения, чипами Intel Alder Lake вплоть до 10-ядерного Core i7-1255U, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 128 ГБ до 512 ГБ, поддержкой Wi-Fi 6E, одним интерфейсом USB 3.2 и двумя USB-C 3.2, разъемом HDMI, слотом для карты памяти microSD, клавиатурой с подсветкой, батареей ёмкостью 63 Втч, защитой по стандарту MIL-STD-810H, массой 1,8 кг и корпусом толщиной 20,9 мм.