Представлен хромбук ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip

Компания ASUS пополнила ассортимент хромбуков моделью Chromebook Vibe CX55 Flip, которая оценена в 700 долларов. Новинку оснастили 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Гц, чипами Intel одиннадцатого поколения от Core i5-1135G7 до Core i7-1165G7, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 128 до 512 ГБ, одним интерфейсом USB 3.2 и двумя USB-C 3.2, разъемом HDMI 2.0a, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 57 Втч, модулем Wi-Fi 6, клавиатурой с подсветкой, размерами 358:241:18,5 мм и массой 1,95 кг. Дискретного графического адаптера в хромбуке нет, поскольку он рассчитан на облачный гейминг.

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