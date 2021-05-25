Представлен хромбук HP Pro C640 G2

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Pro C640 G2, которая работает под управлением Chrome OS. Новинка характеризуется пока неназванными чипами Intel поколения Tiger Lake со встроенной графикой Intel Xe, 14-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), возможностью сенсорного ввода в качестве опции, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4-2666, до 128 ГБ встроенной флеш-памяти на модуле eMMC 5.0, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 (2x2) и Bluetooth 5, веб-камерой разрешением 720p, сканером отпечатков пальцев, а также аккумулятором со временем работы без подзарядки до 12 часов. Хромбук появится в продаже по цене от 420 долларов.