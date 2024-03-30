Представлен и 180-Гц монитор MSI MAG 345CQR

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MAG 345CQR, цена и дата начала продаж которой пока не объявлены. Новинку оснастили 34-дюймовой изогнутой матрицей VA с радиусом кривизны 1000R, разрешением 3440:1440 пикселей (формата UWQHD), адаптивной кадровой частотой 48–180 Гц, 10-битной глубиной цвета, контрастностью 3000:1, максимальной яркостью 300 нит, временем отклика 1 мс (MPRT), поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, 120% покрытием цветовой палитры sRGB, 95% DCI-P3 и 98% Adobe RGB, одним портом DisplayPort 1.4a (с поддержкой 180 Гц) и двумя портами HDMI 2.0b (100 Гц), а также 3,5-мм гнездом для наушников.