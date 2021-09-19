Представлен игровой 4K-монитор Gigabyte M32U

Компания Gigabyte представила геймерский монитор M32U, который получил 31,5-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка также характеризуется сертификацией VESA DisplayHDR 400 при максимальной яркости 350 кд/м², 90-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3 и 123-процентным цветовой гаммы sRGB, поддержкой кадровой частоты 144 Гц, временем отклика 1 мс, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, разъемом USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode, интегрированным трехпортовым концентратором USB 3.0, аудиогнездом для наушников, двумя динамиками мощностью 3 Вт и поддержкой функции KVM. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.