Представлен игровой 4K-монитор TITAN ARMY M27E6V-3D

Китайский производитель TITAN ARMY пополнил ассортимент игровых мониторов моделью M27E6V-3D, который основан на 27-дюймовой матрице BOE ADS Pro с разрешением 3840:2160 точек. Новинка также характеризуется подсветкой QD Mini LED с 2304 зонами локального затемнения, кадровой частотой 190 Гц, показателем типичной и пиковой яркостей 500 нит и 2000 нит соответственно, точностью цветопередачи Delta E <1, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 99% охватом DCI-P3 и 99% Adobe RGB, технологией динамической четкости DyDs Pulse 3.0, поддержкой отображения 3D-контента без очков, которая работает благодаря оптической системе на жидкокристаллических призмах третьего поколения и бинокулярном модулем отслеживания взгляда с двумя камерами и двумя ИК-источниками подсветки, двумя 5-Вт динамиками и 12-Вт сабвуфером. Цена монитора будет объявлена позже.