Представлен игровой 4K-монитор TITAN ARMY M27E6V-3D

Китайский производитель TITAN ARMY пополнил ассортимент игровых мониторов моделью M27E6V-3D, который основан на 27-дюймовой матрице BOE ADS Pro с разрешением 3840:2160 точек. Новинка также характеризуется подсветкой QD Mini LED с 2304 зонами локального затемнения, кадровой частотой 190 Гц, показателем типичной и пиковой яркостей 500 нит и 2000 нит соответственно, точностью цветопередачи Delta E <1, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 99% охватом DCI-P3 и 99% Adobe RGB, технологией динамической четкости DyDs Pulse 3.0, поддержкой отображения 3D-контента без очков, которая работает благодаря оптической системе на жидкокристаллических призмах третьего поколения и бинокулярном модулем отслеживания взгляда с двумя камерами и двумя ИК-источниками подсветки, двумя 5-Вт динамиками и 12-Вт сабвуфером. Цена монитора будет объявлена позже.

Представлен 165-Гц монитор Dell Alienware AW3926QW…
Компания Dell пополнила ассортимент игровых мониторов флагманской моделью Alienware AW3926QW, которая осн…
Представлен 540-Гц монитор ASUS ROG Strix OLED XG259QWPG Ace…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix OLED XG259QWPG Ace, которая основ…
Представлен 260-Гц монитор AOC 25G4ZR…
Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью 25G4ZR, которая получила 24,5-дюймовую Fast IPS-матр…
240-Гц монитор Philips Evnia 32M2N8900P оценили в 830 фунтов…
Компания Philips пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Evnia 32M2N8900P, которая основана на 31…
Белый игровой монитор GIGABYTE MO27Q2A ICE с QD-OLED-панелью…
GIGABYTE выходит на рынок с новым игровым монитором MO27Q2A ICE, который может похвастаться белым исполне…
Apple получит дисплеи для нового iMac…
Согласно последней информации из надёжных источников, компании Samsung Display и LG Display перешли к под…
250-Гц монитор Skyworth G27Q оценили в 140 долларов …
Компания Skyworth пополнила ассортимент недорогих геймерских мониторов моделью Skyworth G27Q, которая пол…
320-Гц монитор REDMI G27Q 2026 оценили в 190 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью REDMI G27Q 2026, которая получила 27-дюйм…
Обзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 ГцОбзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 Гц
Обзор и тесты CAIVVEI 444. Выбираем проектор для домаОбзор и тесты CAIVVEI 444. Выбираем проектор для дома
GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой мониторGIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой монитор
GIGABYTE MO27Q28GR обзор и тесты OLED-монитора 4-поколения с глянцевым покрытиемGIGABYTE MO27Q28GR обзор и тесты OLED-монитора 4-поколения с глянцевым покрытием
GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 ГцGIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor