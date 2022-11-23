Представлен игровой OLED-монитор LG UltraGear 27GR95QE-B с частотой 240 Гц

LG расширяет линейку игровых мониторов UltraGear выпустив новую модель - 27GR95QE-B.

LG UltraGear 27GR95QE-B - 27-дюймовый OLED-монитор с разрешением 2560 x 1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0.03 мс (GtG). Соотношение сторон составляет 16: 9, цветовой охват DCI-P3 98.5%, коэффициент контрастности 1 500 000: 1. Новинка поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, он также совместим с G-Sync.

Что касается разъемов на задней панели, есть два разъема HDMI и DisplayPort, два порта USB-A 3.0. Эргономичная подставка предлагает регулировку наклона, высоты и поворота в стороны.

Цена монитора LG UltraGear 27GR95QE-B составляет 999 долларов.
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