Представлен игровой ПК ASUS ROG Strix GA35-G35DX

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых настольных компьютеров моделью ROG Strix GA35-G35DX, которая построена на аппаратной платформе AMD. В топовой конфигурации система оснащается 16-ядерным процессором Ryzen 9 3950X с возможностью одновременной обработки до 32 потоков инструкций и тактовой частотой 4,7 ГГц.

Также ПК оснащается видеокартами NVIDIA вплоть до GeForce RTX 2080 Ti с 11 ГБ памяти, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, двумя отсекмиа для 2,5-дюймовых накопителей с возможностью горячей замены, модулем беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, контроллером Bluetooth 5.1, интерфейсами USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 3.2 Gen1 Type-C, HDMI 2.0 и DisplayPort, гнездом для сетевого кабеля и предустановленной операционной системой Windows 10. Цена и дата начала продаж пока не раскрываются.