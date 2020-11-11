Представлен игровой ПК Colorful ProMaster A1 на Core i9-10900K

Компания Colorful пополнила ассортимент игровых настольных ПК моделью ProMaster A1, которая может похвастаться тихой работой благодаря 12-мм звукопоглощающим панелям. Новинка характеризуется корпусом со съемной крышкой, под которыми расположены слоты расширения и интерфейсная панель, жидкостной системой охлаждения с 240-мм радиатором для отвода тепла от 10-ядерного 20-потокового процессора Intel Core i9-10900K с тактовой частотой до 5,3 ГГц, видеокартой Colorful iGame GeForce RTX 3080 с 10 ГБ памяти, 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, двумя твердотельными накопителями M.2 NVMe SSD по 1 ТБ, 3,5-дюймовым жёстким диском на 2 ТБ и модульным блоком питания с сертификацией 80 PLUS Gold на 750 Вт.