Представлен игровой ПК Lenovo Savior Blade 7000 UIY

Компания Lenovo пополнила ассортимент настольных ПК моделью Savior Blade 7000 UIY, которая оценена в 995 долларов. Новинка характеризуется корпусом с размерами 440:184,5:508 мм, 8-ядерным процессором Intel Core i7-9700F с номинальной частотой 3 ГГц и максимальной частотой 4,7 ГГц, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Super c 6 ГБ памяти, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, твердотельным накопителем NVMe PCle 3.0 SSD на 512 ГБ, разъемами для наушников и микрофона, двумя разъемами USB 3.0, а также интерфейсами USB, LAN, DVI, HDMI и DP. Компьютер должен появиться в продаже уже 18 апреля.