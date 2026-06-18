Представлен игровой ПК MSI MAG Infinite Z 8B

Компания MSI пополнила ассортимент настольных игровых компьютеров довольной компактной моделью MAG Infinite Z 8B, которая заключена в корпус объемом 25 литров с прозрачной боковой панелью. Новинку также оснастили восьмиядерным чипом AMD Ryzen 7 9700X с тактовой частотой до 5,5 ГГц, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, материнской платой MSI B840, двумя слотами для оперативной памяти DDR5 UDIMM, двумя слотами для накопителей M.2 PCIe Gen4 x4, двумя отсеками для 2,5-дюймовых и одним для 3,5-дюймового накопителей, воздушной системой охлаждения, 850-Вт блоком питания ATX, поддержкой проводной сети 2,5 Гбит/с и беспроводной сети Wi-Fi 7 (160 МГц), совместимостью с RGB-подсветкой MSI и поддержкой технологии синхронизации визуальных эффектов Ambient Link. Цена и дата начала ПК будут объявлены позже.