Представлен игровой ПК MSI MEG Aegis Ti5 12th

Компания MSI пополнила ассортимент мощных десктопных ПК моделью MEG Aegis Ti5 12th, которая может похвастаться корпусом с агрессивным дизайном. Новинку оснастили 24-поточным 16-ядерным процессором Intel Core i9-12900K c максимальной тактовой частотой до 5,2 ГГц, до 128 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4400 МГц в четырёх модулях DIMM, одним 3,5- и двумя 2,5-дюймовыми накопителями, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3090, сетевыми адаптерами Intel I225-V (2,5 Гбит/с) и Intel I219-V(1 Гбит/с), контроллером Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), отдельным контроллером Gaming Dial для управления игровой системой и подсветкой Mystic Light. Цены и дата начала продаж компьютера будут объявлены позже.