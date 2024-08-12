Представлен игровой ПК Maingear MG-1 AMD Advantage

Компания Maingear пополнила ассортимент геймерских компьютеров моделью MG-1 AMD Advantage, которая оценена в 2500 долларов. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 9700X с тактовой частотой до 5,5 ГГц, графическим адаптером AMD Radeon RX 7800 XT с 16 ГБ памяти GDDR6, жидкостной системой охлаждения Maingear Epic 360 мм AiO, 32 ГБ оперативной памяти T-Force Delta RGB DDR5 6000 МГц, накопителем T-Force A440 M.2 NVMe вместимостью 2 ТБ, системной платой MSI MPG X670E Carbon WiFi, 850-Вт блоком питания MSI, предустановленной, RGB-подсветкой, подсветкой корпуса и комплектными вентиляторами. Позднее будет доступна конфигурация с чипом Ryzen 5 9600X.