Представлен игровой ПК Maingear MG-1 AMD Advantage

Компания Maingear пополнила ассортимент геймерских компьютеров моделью MG-1 AMD Advantage, которая оценена в 2500 долларов. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 9700X с тактовой частотой до 5,5 ГГц, графическим адаптером AMD Radeon RX 7800 XT с 16 ГБ памяти GDDR6, жидкостной системой охлаждения Maingear Epic 360 мм AiO, 32 ГБ оперативной памяти T-Force Delta RGB DDR5 6000 МГц, накопителем T-Force A440 M.2 NVMe вместимостью 2 ТБ, системной платой MSI MPG X670E Carbon WiFi, 850-Вт блоком питания MSI, предустановленной, RGB-подсветкой, подсветкой корпуса и комплектными вентиляторами. Позднее будет доступна конфигурация с чипом Ryzen 5 9600X.

Мини-ПК Minisforum MS-A1 появился в продаже…
Компания Minisforum дала старт продажам представленного недавно мини-ПК MS-A1, который основан на процесс…
Мини-ПК OneXPlayer M1 оценен в 900 долларов …
Сетевые источники сообщают о выходе компактного ПК OneXPlayer M1, который получил корпус массой 600 г. Но…
Представлен мини-ПК Minisforum MS-A1…
Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью MS-A1, которая основана на процессорах AM…
Мини-ПК ASUS ROG NUC 2024 с RTX 4060 оценен в $1700…
Компания ASUS объявила цены на представленный еще в начале года мини-ПК ROG NUC 2024. Итак, на китайском …
Представлен игровой ПК Maingear MG-1 AMD Advantage…
Компания Maingear пополнила ассортимент геймерских компьютеров моделью MG-1 AMD Advantage, которая оценен…
Мини-ПК Snapdragon X Elite Dev Kit оценен в $900…
Компания Qualcomm пополнила ассортимент компактных ПК моделью Snapdragon X Elite Dev Kit, которая работае…
Обзор и тесты корпуса Thermaltake View 270 TG ARGB…
Актуальным трендом при проведении сборок игровых станций уделяется внимание не только уровню быстродейств…
Мини-ПК Acer Predator Orion X получил жидкостную СО…
Компания Acer пополнила ассортимент игровых компактных компьютеров моделью Predator Orion X, которая осно…
Премиальный открытый корпус. Обзор и тест AZZA Cast 808Премиальный открытый корпус. Обзор и тест AZZA Cast 808
Корпус для эффектных сборок. Обзор Thermaltake The Tower 300Корпус для эффектных сборок. Обзор Thermaltake The Tower 300
Вентилируемый корпус с ARGB-контроллером. Обзор AZZA Hive 450Вентилируемый корпус с ARGB-контроллером. Обзор AZZA Hive 450
Корпус для размещения на столе рядом с монитором. Обзор Formula Crystal Z1MКорпус для размещения на столе рядом с монитором. Обзор Formula Crystal Z1M
Корпус для компактных игровых сборок. Обзор FORMULA Crystal Z1Корпус для компактных игровых сборок. Обзор FORMULA Crystal Z1
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor