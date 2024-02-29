Представлен игровой ПК Tecno Mega Mini Gaming G1

Компания Tecno привезла на выставку MWC 2024 игровой десктопный компьютер Mega Mini Gaming G1, который может похвастаться сочетанием компактности, мощной начинки и системой жидкостного охлаждения. Новинка характеризуется 14-ядерным процессором Intel Core i9-13900H с тактовой частотой до 5,4 ГГц, 32 ГБ расширяемой оперативной памяти SO-DIMM, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, неназванной дискретной видеокартой, корпусом с фронтальной и боковыми стеклянными панелями, несколькими внешними портами USB, ЖК-экраном для вывода полезной информации о системе, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, разъемом Thunderbolt 4 и портом Oculink для подключения внешних видеокарт. Цена и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.

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