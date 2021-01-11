Представлен игровой ПК ZOTAC Magnus One

Компания ZOTAC Technology пополнила ассортимент компактных ПК моделью Magnus One, который может выступить в роли игровой системы. Новинка характеризуется корпусом объемом 8,3 литра и размерами 265,5:126:249 мм, системной платой с восьмиядерным чипом Intel Core i7-10700 поколения Comet Lake, дискретной видеокартой ZOTAC Gaming GeForce RTX 3070, 8 ГБ оперативной памяти GDDR6, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 (максимум до 64 ГБ), твердотельным накопителем M.2 вместимостью 512 ГБ и жёстким диском на 1 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, сетевыми контроллерами Gigabit Ethernet и 2.5G Ethernet, ридером для карт SD/SDHC/SDXC, блоком питания 80 PLUS Platinum на 500 Вт и операционной системой Windows 10 Home.