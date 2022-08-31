Представлен игровой ПК-корпус ASUS TUF Gaming GT502

Компания ASUS пополнила ассортимент ПК-корпусов двухсекционной моделью TUF Gaming GT502, размеры которой равны 285:450:466 мм. Новинка характеризуется боковой стенкой из закаленного стекла, восемью слотами для горизонтальных слотов расширения и тремя для вертикальных, поддержкой видеокарт длиной до 400 мм, процессорного охладителя высотой до 163 мм, четырех 3,5- или 2,5-дюймовых накопителей, трёх 120-мм или двух 140-мм вентиляторов сверху, трёх 120-мм снизу, трёх 120-мм разделительной стенки и одного 120-мм вентилятора сзади, а также жидкостной системы охлаждения с радиатором диаметром до 360 мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.